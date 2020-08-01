Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБКвчера в 02:00

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Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъвчера в 09:15

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолецвчера в 06:18

В России резко подорожали яблоки

РИА Новостивчера в 06:03

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ruвчера в 03:46

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАССвчера в 07:05
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС вчера в 08:59
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Футбол

«Спартак» официально объявил о переходе Кокорина

Известия 06:14
Авто

Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России

Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс вчера в 07:39
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Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Общество

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
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Шоу-бизнес

Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе Лейле Джордж

Сообщения о тайном бракосочетании пары с фотографией 28-летней актрисы в подвенечном платье появились в Сети.
Дни24 04:05
Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК 31 июля в 22:35
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Происшествия

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Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
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NewInform 07:03
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Общество

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Inc-news.ru 31 июля в 15:09
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину вытащили на берег

Бронемашину БРДМ-2, затонувшую в Керченском проливе 25 июля, вытащили на берег.
Аргументы и Факты 06:45
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Общество

Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
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Политика

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
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Шоу-бизнес

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Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
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Политика

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Общество

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Политика

Посол Ирана рассказал о переговорах с Украиной по компенсациям

Посол Ирана в Киеве Манучехр Моради назвал продуктивным первый этап переговоров между Ираном и Украиной по вопросу компенсаций после крушения украинского самолёта, по ошибке сбитого над Тегераном в январе.
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
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Происшествия

Адвокат Ефремова не придет на заседание суда

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
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Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
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Жители Петербурга заметили двух лосят на Горском шоссе в Выборгском районе города в ночь на воскресенье, 2 августа.
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Общество

В России выявили 5 427 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 5 427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умерли еще 70 пациентов с COVID-19.
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«Трактор» обыграл «Югру» в контрольном матче

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Одна из главных звезд Универа Настасья Самбурская сообщила, что съемки нового сезона сериала стартовали в российской столице.
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