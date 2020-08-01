Экономика
ТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
Читать в источнике
Оценить268
с чего всё началось
В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Происшествия
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
На следующий день после задержания посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего,— сотрудники ЧОПа и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул.
Коммерсантъ 09:26
Футбол
Чертаново — Спартак-2 1:2 (2-й тайм)
Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил «Томь» в первом матче ФНЛ-2020/21.
RT на русском 09:18
Политика
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Работающим пенсионерам добавят по 279 рублей. Выплаты для тех кто получает накопительную пенсию, вырастут на 9,13%.
Live24 30 июля в 02:45
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес
Младший сын Валерии раскрыл детали предстоящей свадьбы
Младший сын Валерии Арсений Шульгин вскоре женится. Наследнику певицы всего 21 год, но он уверен, что уже нашел свою любовь и готов к браку.
ФАН 05:45
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Наука
Разработан прибор для управления снами
В Массачусетском технологическом институте разработали прибор, который позволяет управлять снами при помощи специального прибора, который управляется мобильным приложением.
Live24 вчера в 03:03
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Футбол
Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»
Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.
Матч ТВ 08:36
Армия и оружие
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным
В нескольких городах России нашли памятники военнослужащим без указания места их гибели. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 06:42
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
Политика
Путин подписал закон, обязывающий росгвардейцев представляться
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение, за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.
ТАСС вчера в 09:03
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 99 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки выявили 99 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает оперативный штаб региона.
Деловая газета. Юг 05:19
Кино
Умер режиссер Алан Паркер, снявший «Стену» и «Полуночный экспресс»
Интерфакс вчера в 14:42
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Футбол
«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Общество
Охлобыстин заявил, что адвокат Ефремова «загипнотизировал» актера
Вечерняя Москва 05:27