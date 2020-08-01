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ТАСС
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБКвчера в 02:00
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Коммерсантъ

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъвчера в 09:15
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАССвчера в 07:05
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ruвчера в 03:46
РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новостивчера в 06:03
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48
Московский Комсомолец

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолецвчера в 06:18
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00

Гидрометцентр прогнозирует опасную погоду в европейской части России

В воскресенье, 2 августа, в европейской части России ожидаются интенсивные дожди, грозы, крупный град и сильный ветер, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ23:44

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru00:33
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Пассажиропоток авиакомпаний ДФО упал почти на треть

По итогам оперативного совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и дальневосточными авиакомпаниями проанализировать эффективность предоставляемой перевозчикам помощи в условиях пандемии.
Российская газетавчера в 23:09
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Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

Исследователи из Университета Хьюстона, Бэйлорского университета и Техасского университета A & M, которые проводили археологические раскопки в пещере Холла в Центральном Техасе, обнаружили веские доказательства в пользу "вулканической" гипотезы.
РИА Новости31 июля в 14:00
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Доктор Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения коронавируса

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников в пятницу рассказал в Telegram, как сделать так, чтобы заражение коронавирусом нового типа протекало в легкой форме.
Парламентская газета31 июля в 15:47
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