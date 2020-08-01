Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБК02:00

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Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

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В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46

В России резко подорожали яблоки

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Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

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Экономика

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Общество

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