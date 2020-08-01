Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
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Любимые фрукты россиян подорожали на треть

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РБКвчера в 02:00
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Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
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Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29

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Губерниев: Юран забоялся прийти ко мне на эфир

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что экс-наставник "Химок" Сергей Юран не придет на обещанное интервью.
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