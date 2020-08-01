Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
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РИА Новостивчера в 06:03

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Московский Комсомолецвчера в 06:18

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В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48

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Lenta.ruвчера в 03:46

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00
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Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
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В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
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Трамп назвал абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву

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Работы по строительству железнодорожной платформы в Пушкинском районе Петербурга вторую неделю притягивают правоохранителей.
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Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что в России планируют увеличить число бюджетных мест в магистратуре и аспирантуре.
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