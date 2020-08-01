Экономика
ТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось
В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.РБК02:00
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Политика
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Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 08:03
Экономика
В России работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет выплат
На территории России работающие пенсионеры уже с 1 августа могут рассчитывать на перерасчет денежных пособий.
Дни24 00:48
Происшествия
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
Коммерсантъ 11:41
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Онколог назвал причины появления горечи во рту и «желтого» языка
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Суть событий 11:38
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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
Баскетбол
Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна
Баскетболист "Орландо Мэджик" Джонатан Айзек первым из игроков НБА не встал на колено во время гимна после возобновления сезона в кампусе в Орландо, сообщает ESPN.
РИА Новости 01:18
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Ранее Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете космического корабля Crew Dragon на МКС.
VSE42.RU 29 июля в 22:45
Политика
Власти США собирали данные по протестующим в Портленде – TWSJ
Портленд, США, 1 августа 2020, 17:18 — REGNUM Сотрудники министерства внутренней безопасности США анализировали данные манифестантов в городе Портленд.
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Политика
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак
В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
Авторадио вчера в 10:53
Политика
Глава МИД Украины напомнил о роли Кравчука в развале СССР в интересах Киева
Киев, 1 августа 2020, 15:52 — REGNUM Назначение первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в составе трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе усилит работу украинской делегации.
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Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер
Камеры в стабильной версии прошивки MIUI 12.0.3. получили новый режим работы.
OAnews 03:50
Здоровье
Самые опасные растения в Московской области перечислил Минздрав России
Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева заявила, что маленьким детям свойственно пробовать жизнь на вкус, поэтому употребление данных растений может привести к отравлению.
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
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С 1 августа вводится новое денежное пособие на каждого россиянина
Россияне смогут получить дополнительные деньги к пособию по безработице. Средства направят региональные бюджеты.
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Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с задержанными под Минском россиянами необходимо обращаться «аккуратно».
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Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
В статье говорится, что вероятной целью для гиперзвуковых ракет может стать Гренландия в целом и, в частности, американская авиабаза Туле, на которой размещается радар предупреждения НАТО о ракетном нападении.
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Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
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В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
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