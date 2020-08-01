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ТАСС
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБКвчера в 02:00
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РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новостивчера в 06:03
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАССвчера в 07:05
Московский Комсомолец

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолецвчера в 06:18
Коммерсантъ

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъвчера в 09:15
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ruвчера в 03:46
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00

Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка

Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Общественная служба новостей31 июля в 09:02
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Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском02:14
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
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Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для МСП

Президент России Владимир Путин подписал закон о переходном налоговом режиме для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые утратили право применять упрощенную систему налогообложения (УСН).
Вечерняя Москва31 июля в 08:45
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 04:10
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Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАССвчера в 17:01
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