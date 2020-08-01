Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБКвчера в 02:00

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Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъвчера в 09:15

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАССвчера в 07:05

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ruвчера в 05:48

В России резко подорожали яблоки

РИА Новостивчера в 06:03

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолецвчера в 06:18

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ruвчера в 03:46

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБКвчера в 02:00
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Общество

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани произошел из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты.
Lenta.ru 09:39
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Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
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Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
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Армия и оружие

ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
РИА Новости вчера в 13:57
Религия

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не верить слухам о богатстве священников.
Газета.Ru 08:33
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Минск готов предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных россиянах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 13:06
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Политика

Турчинов призвал начать уголовное расследование против Зеленского

Турчинов призвал возбудить уголовное дело против Зеленского за то, что он ещё не ввел военное положение в стране и не начал войну против России.
Pravda.Ru 04:15
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Автоспорт

Даниил Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Таури" Даниил Квят вылетел с трассы во время Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 09:41
Политика

В Белоруссии называли дату обращения Лукашенко к народу и парламенту

Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию состоится 4 августа.
РБК 09:56
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Гаджеты

Microsoft прекратит поддержку Cortana на мобильных устройствах

Поддержка приложения Cortana на смартфонах и других мобильных устройствах под управлением iOS и Android будет прекращена в начале 2021 года.
REGNUM 05:38
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Футбол

Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».
Metaratings 09:39
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Авто

Самый большой кроссовер Volkswagen появился на фото

Благодаря снимкам, становится понятно, что внешность самого большого кроссовера Volkswagen будет выполнена в стилистике прототипа Volkswagen SMV, представленного в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 07:46
Происшествия

Адвокат Ефремова решил просить суд о прямой трансляции с заседания

РБК 08:49
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Общество

Подмосковье отменило содержание в обсерваторах прибывших из-за рубежа

В Московской области отменяется размещение в обсерваторах людей, прибывших на территорию России из-за границы, сообщил штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Коммерсантъ 08:50
Футбол

Мбаппе с высокой долей вероятности сыграет против «Аталанты»

Ранее в СМИ появилась информация, что Мбаппе точно не сыграет против итальянского клуба.
Евро-футбол.ру вчера в 15:41
Здоровье

Минздрав РФ призвал пожилых людей и «хроников» пока не путешествовать

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов попросил пожилых и людей с хроническими заболеваниями воздержаться от путешествий.
Интерфакс 09:47
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Политика

Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск (ВДВ) с профессиональным праздником.
РБК 03:13
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Хоккей

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в контрольном матче

Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили екатеринбургский "Автомобилист" в товарищеском матче.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес

Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым

Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
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Общество

Внуково принял первый самолет из Турции после возобновления сообщения

"1 августа аэропорт Внуково обслужил первый рейс из Турции после восстановления регулярного международного авиасообщения: перелет по маршруту Стамбул (IST) - Москва (VKO) - Стамбул (IST) на специальном судне в новой ливрее выполнила авиакомпания Turkish Airlines", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 04:04
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
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Политика

Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
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Происшествия

Пропавших при ЧП с машиной ВМС США восьмерых военных не нашли

RT на русском 09:16
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка тепло поздравила Дмитрия Пескова с годовщиной свадьбы

В личном Instagram-аккаунте Татьяна Навка решила тепло поздравить мужа с этой датой.
Летидор 02:30
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Происшествия

Фура и легковушка загорелись после ДТП в Ленинградской области

Водитель грузового автомобиля Renault Premium с прицепом совершил наезд на легковой автомобиль Renault Logan, стоявший на трассе с выставленным знаком аварийной остановки после ранее произошедшей аварии с легковым автомобилем марки San Eng.
ТАСС 08:07
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
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Общество

Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа

Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com вчера в 01:49
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Общество

В США сестры нашли друг друга спустя 50 лет благодаря коронавирусу

Газета.Ru 07:33
Финансы

Россия и Китай снизили объемы торговых операций в долларах

Доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Россией и Китаем упала в первом квартале до 46%.
Экономика сегодня 09:49
Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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