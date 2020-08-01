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ТАСС
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК02:00
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Коммерсантъ

Яблоки подорожали на треть из-за снижения курса рубля и заморозков в России

Коммерсантъ09:15
Lenta.ru

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46
Московский Комсомолец

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолец06:18
РИА Новости

В России резко подорожали яблоки

РИА Новости06:03
Газета.Ru

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru05:48
ТАСС

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС07:05
РБК

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости04:10
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Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском05:13
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Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости05:51
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Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг заявление тренера Этери Тутберидзе, которая заявила, что чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная договорилась о переходе к Плющенко еще в мае.
ФАН21:08
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В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском09:03
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Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли совместно с коллегами Национального университета Сингапура научились делать на поверхности материала «обманки», благодаря которым можно обмануть инфракрасные камеры, сообщается в научном журнале Advanced Materials.
Live2430 июля в 04:52
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