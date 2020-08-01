В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Смотрите также
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Плющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу Косторной
Охлобыстин заявил, что адвокат Ефремова «загипнотизировал» актера
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией с 15 августа
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
В Крыму охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.В источнике
С чего всё началось
Яблоки подорожали в рознице почти на треть
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.
РБК02:00
Подробнее о событии