Экономика
ТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось
Основные причины увеличения цен — неурожай отечественных яблок и подорожание импортных фруктов из-за девальвации рубля, объясняют собеседники РБК.РБКвчера в 02:00
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Экономика
Минфин предложил сократить оборонную программу
Кроме того, ведомство считает необходимым уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в следующие два года.
РИА Новости 06:47
Космос
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
По словам Цепкало, Лукашенко лишает граждан Белоруссии возможности провести честные выборы, чем провоцирует белорусский "майдан".
Газета.Ru 14:27
Общество
Министр просвещения рассказал о работе российских школ с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране планируется открыть школы в новом учебном году, но во главу угла будет ставиться здоровье детей и педагогов.
RT на русском 14:10
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Футбол
Лечче — Парма 0:0 (1-й тайм)
Не верю в генуэзцев, но на один матч они могут и собраться. В любом случае Лечче до них 1 очко и будут они с Пармой играть на победу.
Ставка TV 13:01
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport 09:51
Армия и оружие
Концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
На официальном Youtube-канале германского концерна Rheinmetall Defence опубликована видеопрезентация новой модификации основного боевого танка Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ.
Военное дело вчера в 09:56
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa 13:55
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Политика
Опубликовано видео тренировок задержавшего бойцов ЧВК белорусского спецназа
Опубликовано видео тренировок группы «Альфа» спецназа Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, принимавшей участие в задержании бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 11:14
Политика
В Крым прибыл депутат Верховной рады Медведчук
Симферополь, 2 августа 2020, 21:28 — REGNUM В Крым прибыл украинский политик Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
REGNUM 14:28
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса, который назвал его хлюпиком
Юрий Семин прокомментировал слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста хлюпиком, передает Sport24.
Газета.Ru 14:28
Происшествия
Колесо обозрения в московском парке «Сокольники» возобновило работу
ТАСС 31 июля в 06:10
Футбол
Деян Ловрен будет выступать в «Зените» под номером 6
Чемпионат 14:12
Политика
Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Псковское агентство информации 03:37
Футбол
Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя
Чемпионат 14:37
Происшествия
Австриец отбил пальцы у слепка скульптуры XIX века при съемке селфи
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости 14:42
Политика
Пушков заявил о втягивании Белоруссии в «антироссийские игры»
Белоруссию затягивают в антироссийские игры, заявил сенатор Алексей Пушков.
Газета.Ru 07:25