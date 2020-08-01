с чего всё началось

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

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