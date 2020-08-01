Экономика

ТАССТАССВ России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции. Об этом ТАСС сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБК02:00

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В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

ТАСС07:05

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Московский Комсомолец06:18

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru05:48

Яблоки резко подорожали в России

Телеканал 360°05:24

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46

РБК: в России резко подорожали яблоки

РИА Новости06:03
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Клинические испытания вакцины от коронавируса центра Гамалеи завершены

Завершен этап клинических испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
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После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
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Шоу-бизнес

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Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
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Решетова объяснила причину раздельного отдыха с Тимати

Недавно Анастасия Решетова вместе с сыном улетела во Францию к отцу своего возлюбленного Тимати.
Pravda.Ru 06:26
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
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Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
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Общество

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Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

В последний июльский день в Крыму произошло жуткое ДТП.
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Шоу-бизнес

Место Елены Ландер займет ведущая канала «Москва 24» Мария Рыбакова

Недавно стало известно, что на ее место претендует Мария Рыбакова, ведущая канала «Москва 24».
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Технологии

Amazon инвестирует более $10 млрд в систему спутникового интернета

В компании заявили, что планируют вложить в проект Kupier более $10 млрд.
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

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Кино

Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»

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Шоу-бизнес

Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро объяснила желание получить российское гражданство.
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Шоу-бизнес

Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным

Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
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Политика

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
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Культура

Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли

Лауреат премии "Оскар" Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала "Остров", основанного на одноименном романе-утопии английского писателя Олдоса Хаксли, сообщает Variety.
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Политика

Статкевич назвал утверждения о связи с задержанными россиянами «бредом сивого мерина»

Как заявил в субботу консул посольства РФ в республике Кирилл Плетнев, утверждения властей Белоруссии о сговоре задержанных россиян с ранее арестованными Статкевичем и Тихановским надуманы и недействительны.
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Культура

Сегодня на Disney + выйдет фильм Бейонсе Black Is King

В своем Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала новый трейлер альбома-фильма.
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Общество

Первый регулярный рейс вылетел из Шереметьево за рубеж

Самолет вылетел в 7:45 по московскому времени в Стамбул. На его борту потенциально может находиться 400 пассажиров, сообщили в Росавиации.
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
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Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
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Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов и взять пример с Крыма

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В Rocket Arena начались бесплатные выходные

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Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Опубликованы новые данные о распространении темной материи

Полученные результаты подтверждают предыдущие данные о распространении темной материи.
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