Экономика

Газета.RuГазета.RuПродажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

2 фото
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные компании DSM Group.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В России на 30% выросли продажи презервативов

РБК17:37

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомости18:22

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ru18:09

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ru19:00

В России резко возросли продажи презервативов

РЕН ТВ18:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Общество

Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.
РБК 17:14
Происшествия

Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Газета.Ru 10:51
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК 08:26
Политика

В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русском 11:37
Политика

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.
РБК 13:57
Общество

Оперштаб объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объяснил новые меры, введенные столичным мэром Сергеем Собяниным. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:49
Политика

В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России

В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
МордовМедиа 17:50
Армия и оружие

ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море

Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
ТАСС 14:01
Общество

Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России

Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:21
Происшествия

В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус

Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Ведомости 11:34
Шоу-бизнес

78-летняя Барбара Брыльска борется с раком

Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Shraibikus News 04:20
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 12:03
Экономика

Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Известия 17:01
Здоровье

Заболеваний COVID-19 в Приморье не зафиксировано

В основном люди интересуются правилами проведения карантинной изоляции, оформлением больничных листов и возможностью пройти диагностику на COVID-19.
Красная весна 06:13
Спорт

Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Газета.Ru 15:22
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:54
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек

На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
РБК 18:51
Политика

Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи

На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
РЕН ТВ 02:48
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Известия 17:29
Игры

Half-Life: Alyx станет доступна для игроков 23 марта в 20:00 мск

Компания Valve заявила о том, что новая VR-игра Half-Life: Alyx станет доступна всем желающим 23 марта в 20:00 по московскому времени.
Газета.Ru 07:53
Наука

Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса

ToDay News Ufa 14:45
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Экономика

Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков

Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Ведомости 17:09
Армия и оружие

Шойгу по поручению Путина провел в Сирии переговоры с Асадом

ТАСС 09:54
Космос

С Байконура стартовала ракета «Союз» с 34 спутниками связи OneWeb

Позже головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 34 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.
МИР 24 21 марта в 14:26
Энергетика

Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны

Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
News.ru 05:47
Политика

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
РБК вчера в 16:43
Игры

GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Известия 11:35
Армия и оружие

Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
REGNUM 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное