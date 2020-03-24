Экономика
Газета.RuПродажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России
За последнюю неделю в России более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года возросли продажи презервативов на фоне активности коронавирусной инфекции. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные компании DSM Group.
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Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в обращении к нации объявил о введении в стране карантина как минимум на три недели из-за коронавируса.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Политика
В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом
Политика
Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке главы Роскомнадзора Александра Жаров, документ опубликован на сайте правительства.
Общество
Оперштаб объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объяснил новые меры, введенные столичным мэром Сергеем Собяниным. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
В Италии вместо флага ЕС повесили флаг России
В Италию уже направилось 11 самолётов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ на борту с оборудованием, препаратами и специалистами.
Армия и оружие
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Общество
Гидрометцентр озвучил прогноз на весну и лето в России
Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
В Черногории задержали россиянку за пост в Facebook про коронавирус
Полиция Черногории задержала в Тивате россиянку за публикацию в Facebook о масштабах распространения коронавируса в этой стране.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса.
Экономика
Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума
Среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода.
Здоровье
Заболеваний COVID-19 в Приморье не зафиксировано
В основном люди интересуются правилами проведения карантинной изоляции, оформлением больничных листов и возможностью пройти диагностику на COVID-19.
Спорт
Член МОК Паунд сообщил о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о переносе летней Олимпиады-2020 из-за коронавируса.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Авто
Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 83 человек
На Украине в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации в девяти регионах, в том числе в Киеве, Донецкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской и других областях.
Политика
Из России с любовью: в Италию прибыли российские вирусологи
На машинах и самолетах, которые прибыли этой ночью, наклейки с надписями "из России с любовью".
Игры
Half-Life: Alyx станет доступна для игроков 23 марта в 20:00 мск
Компания Valve заявила о том, что новая VR-игра Half-Life: Alyx станет доступна всем желающим 23 марта в 20:00 по московскому времени.
Наука
Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Экономика
Аналитики НКР смоделировали три сценария развития кризиса для банков
Системе потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов в 2020 г. и 680 млрд руб. на конец 2021 г. Этот сценарий подразумевает, что по итогам 2020 г. банки выйдут фактически «в ноль», показав 2 млрд руб. убытка, а в 2021 г. – 933 млрд руб. прибыли (до налогов).
Космос
С Байконура стартовала ракета «Союз» с 34 спутниками связи OneWeb
Позже головная часть ракеты в составе разгонного блока «Фрегат-М» и 34 спутников связи OneWeb успешно отделилась от третьей ступени носителя.
Энергетика
Аравийским странам предрекли крах из-за нефтяной войны
Ценовая война может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.
Политика
Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
Игры
GSC Game World опубликовала первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World в понедельник, 23 марта, опубликовала первый официальный скриншот игры S.T.A.L.K.E.R. 2, приурочив публикацию к годовщине выхода первой части игры.
Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.