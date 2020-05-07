Коронавирус

REGNUMREGNUMВ России пассажиропоток на всех видах транспорта упал на 70-95%

Москва, 7 мая 2020, 15:13 — REGNUM В России отмечено значительное падение пассажирских перевозок на всех видах транспорта. Так, в апреле снижение составило 70−95%. Об этом сегодня, 7 мая, в ходе совещания по вопросам развития транспорта заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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Евгений Дитрих
Сокращение погрузки на сети РЖД в апреле – 11%. По металлам и нефти – самым доходным грузам РЖД – погрузка упала аж на 20% к прошлому году. Перевозки автомобильным транспортом за март – апрель упали на 29%. На 14% снизился грузооборот на внутреннем водном транспорте.
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