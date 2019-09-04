Экономика
ИзвестияВ Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%
Стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по итогам первого полугодия 2019 года, сообщила глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова в кулуарах ВЭФ-2019 в среду, 4 сентября.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Политика
При странных обстоятельствах погибла сестра Юлии Тимошенко
ФедералПресс вчера в 15:58
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Музыка
В Иркутске открывается Международный фестиваль «Звезды на Байкале»
С 4 по 13 сентября в Иркутске будет проходить XIV Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале», идейным вдохновителем и организатором которого является выдающийся российский пианист Денис Мацуев, уроженец столицы Восточной Сибири.
REGNUM 02:32
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Говорить о реальном переходе на четырехдневную рабочую неделю пока рано, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 02:51
Политика
Песков отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
РБК 02:14
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 09:48
Происшествия
Прекращено уголовное преследование пятерых участников митинга 27 июля
Lenta.ru вчера в 06:04
Футбол
«Енисей» в Кубке России сыграет с «Зенитом»
Футбольный "Енисей" в 1/16 финала Кубка России сыграет с петербургским "Зенитом". Жеребьёвка в эти минуты идёт в Москве.
Городские новости. Красноярск 02:47
Наука
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.
Российская газета 00:04
Политика
В Горловке детский сад попал под обстрел ВСУ, заявили в ДНР
РИА Новости 01:30
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в среду журналистам, что хотел бы на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вывести переговоры по мирному договору на новый уровень, сообщает агентство Киодо.
РИА Новости 01:07
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия вчера в 06:27
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Происшествия
Капитан спасся со сгоревшего судна в Калифорнии
Капитан судна, которое сгорело в Калифорнии, смог спастись. Выживших членов экипажа вскоре допросят, сообщили в местной полиции.
Взгляд.ру вчера в 14:46
Происшествия
В Северном Тушино нашли задушенную в ванной москвичку
Инцидент произошел 2 сентября в районе Северное Тушино. Полицейские обнаружили труп 32-летней москвички.
Вести Подмосковья 01:44
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском 02 сентября в 14:40
Экономика
Губернатор Магаданской области рассказал на ВЭФ о потенциале региона
Губернатор Магаданской области Сергей Носов представил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке инвестиционный потенциал региона.
REGNUM 01:47
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Экономика
СМИ сообщили об идее сделать из «Росгеологии» шельфовую госкорпорацию
На базе «Росгеологии» могут создать госкорпорацию, в задачи которой будет входить координация работ частных компаний на шельфе, соответствующую возможность рассматривает Минэнерго, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и копию проекта доклада министра энергетики Александра Новака.
РБК вчера в 22:35
Политика
Команда Навального определила кандидатов для «Умного голосования»
Что еще известно: 8 сентября по всей стране пройдут выборы разных уровней. Москвичи будут выбирать депутатов в Мосгордуму по 45 округам.
Snob.ru вчера в 09:55
Политика
Путин поручил установить доплаты медработникам первой помощи
В России медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, будут установлены дополнительные выплаты.
REGNUM 00:42