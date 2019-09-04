Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известия01 сентября в 17:02

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В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

RT на русскомвчера в 23:23

В Минтрансе рассказали о росте цен на авиабилеты на 7%

Известия02:14

Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Интерфаксвчера в 23:50

Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

Авиабилеты в I полугодии подорожали на 7%

ТАССвчера в 23:06

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
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