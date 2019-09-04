Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Политика В Совфеде ответили на слова МИД Болгарии о роли СССР во Второй мировой Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявления болгарского МИДа, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Происшествия Найдены тела пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье Поисковая группа обнаружила тела пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае.

Общество Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил на странице в Instagram, что перенёс пятую операцию на позвоночнике, после которой пребывает в хорошем состоянии.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Армия и оружие В результате обстрела Горловки погибли двое военных ДНР В ходе обстрелов окраин Горловки погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР.

Политика Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов Украинский лидер Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о химической кастрации для педофилов. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма По оценке экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, на блокаде Крыма украинская экономика потеряла $1 млрд.

Гаджеты Google выпустила стабильную версию Android 10 Первая стабильная версия операционной системы Android 10 стала доступной для обычных пользователей, пока — только на смартфонах Pixel.

Экономика МЭР предлагает снизить стоимость банкротства физлиц в 20 раз О необходимости уменьшить стоимость процедуры банкротства физлиц с 200 до 10 тысяч рублей заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Происшествия Иномарка врезалась в остановку в Пскове В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.

Шоу-бизнес Алла Пугачева: «Обожаю солнце, но оно мне противопоказано» Алла Пугачева сообщила своим фанатам в социальной сети Instagram, что обожает солнце, но оно ей противопоказано из-за появления веснушек.

Общество В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.

Здоровье Минздрав зарегистрирует «Фризиум», из-за которого сажают матерей Ранее стало известно, что государство закупит лекарственные препараты, из-за которых сажают российских матерей.

Экономика На Камчатке создадут курорт международного класса Предполагается, что парк "Три вулкана" станет курортом международного уровня и привлечет как российских, так и зарубежных туристов.

Происшествия В Москве у 18-летнего парня похитили кроссовки за 300 тыс. рублей По словам потерпевшего, неизвестный мужчина брызнул ему в лицо содержимым газового баллончика и отобрал пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. руб.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Общество Петербуржцы выбрали для будущего парка название «Тучков буян» Жители Петербурга в ходе онлайн-голосования выбрали название "Тучков буян" для нового парка в центре города, который будет создан вместо планируемого ранее судебного квартала, сообщил журналистам президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олег Романов.

Экономика ФНС узнает о счетах россиян в швейцарских банках Федеральная налоговая служба (ФНС) получит данные о счетах российских граждан в швейцарских банках за 2018 год.

Происшествия Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети Пользователей Сети рассмешила кража садовой тачки двумя подростками в городе Белореченск Краснодарского края, инцидент запечатлела камера наблюдения.