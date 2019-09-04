Экономика
RT на русскомВ России на 7% выросла стоимость авиабилетов
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известия01 сентября в 17:02
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Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
Политика
Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута
Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
В Петербурге задержали местного топ-менеджера ИКЕА
В одном из грузинских ресторанов в Петербурге правоохранительные органы задержали топ-менеджера одной из структур компании ИКЕА.
Peterburg2.ru 02:44
Политика
В Москве призвали дать ответ на заявление Болгарии о Советской армии
В заявлении МИД говорится, что щиты Советской армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии.
Lenta.ru 04:26
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru вчера в 10:47
Политика
Трамп «поздравил» Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Неучастие президента США Дональда Трампа в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые прошли в Варшаве, завершились окончательным конфузом - теперь его бурно обсуждают все американские СМИ.
Российская газета 02:14
Киберспорт
Seized стал свободным агентом
Бывший игрок Vega Squadron по CS:GO Денис seized Костин стал свободным агентом. Об этом он сообщил в личном твиттере.
CyberSport.ru 03:06
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
РИА Новости 05:24
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском 02 сентября в 14:40
Политика
Украине предложили дать «особый статус» в ЕС
Президент Словении Борут Пахор, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед, предложил дать Украине «особый статус» в Евросоюзе.
Lenta.ru 05:16
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Игоря Крутого пришла в школу в мини-шортах и коротком топе
Примечательно, что супруга Игоря Крутого Ольга постоянно проживает в Нью-Джерси вместе с их дочерью Сашей, которая появилась на свет в 2001 году.
Вокруг ТВ 03:52
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов сообщил о беременности супруги
«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.
РИАМО вчера в 10:41
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Армия и оружие
Военные создали на Урале невидимый купол для защиты от дронов
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты радиоэлектронной борьбы тренировались в создании купола для защиты от беспилотников и радиоуправляемых взрывных устройств.
Российская газета 02:50
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Россия захотела отказаться от укороченных самолетов Sukhoi SuperJet
Минпромторг решил отказаться от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест.
ФедералПресс вчера в 02:26
Футбол
Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту
Лукаку подвергся расистским оскорблениям во время матча 2-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:1). Оскорбительные выкрики с трибун слышались даже во время трансляции игры после гола бельгийца.
Спорт-Экспресс вчера в 16:29
Политика
Лишить Путина денег: в США нашли способ остановить «Северный поток-2»
"Северный поток-2" предназначен для поставок природного газа из РФ в Европу по дну Балтийского моря.
Утро.ru 02:39
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
Нетрезвый мужчина в Хабаровске выстрелил из пневматической винтовки в играющих во дворе жилого дома детей, потому что они шумели, и ранил 6-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ в среду.
РИА Новости 03:24
Происшествия
В Москве у курьера попытались украсть кроссовки за 300 тысяч рублей
Брызнув в лицо из газового баллончика, мужчина вырвал пакет с дорогими кроссовками известного модного бренда, стоимость которых составляет 300 тысяч рублей.
Российская газета 04:31
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака
В ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил он.
ТАСС 03:15
Происшествия
Задержан обокравший Федора Бондарчука и Евгения Миронова вор
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудниками полиции задержан подозреваемый в похищении мобильных телефонов из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса в Москве.
Вести.Ru вчера в 23:17