Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Хоккей ЦСКА победил «Ак Барс», дважды отыграв отставание в счёте Московский хоккейный клуб ЦСКА на домашнем льду оказался сильнее казанского "Ак Барса" в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча закончилась со счётом 3:2.

Общество Половина женщин в России оказались безработными За прошлый год в России были трудоустроены лишь 53,2% женщин, свидетельствует свежая статистика Росстата.

Политика Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2» Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.

Происшествия Появилось фото обломков разбившегося на Ставрополье Су-25 В сети опубликовали фото с места крушения штурмовика Су-25УБ Воздушно-космических сил РФ в Ставропольском крае.

Здоровье Россия перейдет на новую вакцину от гриппа Минздрав РФ презентовал новую вакцину от гриппа на своем стенде на Восточном экономическом форуме. Здесь могут привиться все желающие.

Экономика Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.

Финансы Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.

Политика В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки» В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.

Политика Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда» Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.

Экономика Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Политика Мутко жестко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко обрушился с критикой на уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова.

Гаджеты Pure Base 500: новый ПК-корпус be quiet! в шести вариантах исполнения Компания be quiet! пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Pure Base 500, подходящей для создания игровой системы с лаконичным обликом.

Происшествия В «Шереметьево» столкнулись два самолета Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".

Авто Toyota выпустила новый компактвэн Toyota Calya Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.

Футбол «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать домашние игры Представители «Рейнджерс» сразу после случившегося объявили, что болельщику до конца жизни нельзя посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Министр экономического развития России Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума оценил перспективы перехода на четырёхдневную рабочую неделю.

Теннис Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.