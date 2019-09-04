Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России на 7% выросла стоимость авиабилетов

Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

Интерфаксвчера в 23:50

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов в первом полугодии

Московский Комсомолец00:40

Авиабилеты в России подорожали на 7%

Телеканал 360°00:21

В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

RT на русскомвчера в 23:23

Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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В Москве дебютировал бескапотный «Урал»

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В Новой Зеландии перевернулся автобус с 23 китайскими туристами

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Российский штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье

Су-25 Ставрополь / AbsolutTV.ru / Новости / Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, летчики, управляющие самолётом, катапультировались.
Absolut TV вчера в 09:23
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Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
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Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета вчера в 11:03
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СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

РБК вчера в 12:52
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

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Компания Nissan презентовала рамный внедорожник Terra

Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
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Рада отменила депутатскую неприкосновенность

В свою очередь, депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что изменения в закон о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, это позволит оспорить его в Конституционном суде после окончательного принятия.
РИА Новости вчера в 04:50
Экономика

Якутский газ перегонят на спирт

Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Космос

Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска

Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Известия вчера в 21:40
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Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Космос

Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС

«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
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Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян

Вести.Ru 01:18
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

RT на русском 02 сентября в 14:04
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Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции

Дни24 вчера в 06:46
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Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Экономика

Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК

Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
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Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали

"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество

Погоду в Москве испортит июльская гроза

Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Общество

Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
Происшествия

В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина

Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
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В Воронеже самолет готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси

Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Воронежа из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
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Украинские силовики обстреляли Докучаевск и Ленинское в ДНР

В Народной милиции ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, открывших огонь по городу Докучаевск и населенному пункту Ленинское в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
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Шоу-бизнес

Тарасов сообщил о беременности Костенко

Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
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