Экономика
RT на русскомВ России на 7% выросла стоимость авиабилетов
Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Авто
В Москве дебютировал бескапотный «Урал»
110km.ru вчера в 08:52
Происшествия
Российский штурмовик Су-25УБ разбился в Ставрополье
Су-25 Ставрополь / AbsolutTV.ru / Новости / Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае, летчики, управляющие самолётом, катапультировались.
Absolut TV вчера в 09:23
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета вчера в 11:03
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Авто
Компания Nissan презентовала рамный внедорожник Terra
Компания Nissan провела рестайлинг нового рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили вчера в 21:52
Политика
Рада отменила депутатскую неприкосновенность
В свою очередь, депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявлял, что изменения в закон о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, это позволит оспорить его в Конституционном суде после окончательного принятия.
РИА Новости вчера в 04:50
Экономика
Якутский газ перегонят на спирт
Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Космос
Европейский спутник увернулся от столкновения с аппаратом Илона Маска
Европейскому спутнику Aeolus пришлось отклониться, чтобы избежать столкновения с аппаратом орбитальной группировки Starlink, запуском которого занималась компания Илона Маска SpaceX.
РЕН ТВ 02 сентября в 11:43
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Известия вчера в 21:40
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрозе космического мусора для МКС
«Специалисты госкорпорации „Роскосмос“ и головного научного института ракетно- космической отрасли ЦНИИмаш перепроверили расчеты партнеров по программе Международной космической станции (МКС) на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства, и сделали вывод, что космический мусор не представляет угрозы для станции», - сказано в сообщении ведомства.
Ридус вчера в 17:03
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском 02 сентября в 14:04
Шоу-бизнес
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции
Дни24 вчера в 06:46
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Экономика
Забайкалье представит на ВЭФ проекты в сфере добычи ресурсов и АПК
Забайкальский край, который в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме в качестве региона Дальнего Востока, проведет на ВЭФ переговоры с иностранными инвесторами о возможности реализации проектов в сфере разработки природных ресурсов и развития сельского хозяйства, сообщил врио губернатора региона Александр Осипов.
РИА Новости 00:54
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Происшествия
Похитителя телефонов Бондарчука и Миронова поймали
"Похититель, укравший из гримерки телефоны Бондарчука и Миронова, задержан", - сообщил собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 23:04
Общество
Погоду в Москве испортит июльская гроза
Кстати, самым жарким день 4 сентября выпал на 1938 год - тогда воздух прогрелся до +29,5 градуса.
Российская газета вчера в 23:42
Общество
Житель Иркутска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей
Житель Иркутска выиграл чуть более 3,5 миллионов рублей в лотерею.
Tkgorod.ru вчера в 23:36
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
Житель села Черемшан в Татарстане обнаружил возле одного из магазинов новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.
РИА Новости вчера в 11:40
Происшествия
В Воронеже самолет готовится к аварийной посадке из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в аэропорту Воронежа из-за проблем со стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:06
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли Докучаевск и Ленинское в ДНР
В Народной милиции ДНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков, открывших огонь по городу Докучаевск и населенному пункту Ленинское в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике.
Экономика сегодня вчера в 16:06
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25