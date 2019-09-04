Стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов

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