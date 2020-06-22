Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
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Фаната «Бернли» уволили за баннер «Жизни белых важны»
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Четыре человека погибли при съезде машины в кювет в Ленобласти
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Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника под Ржевом
Президент России Владимир Путин пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала советскому солдату под Ржевом в Тверской области.
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Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес со стороны генерального директора "железнодорожников" Василия Кикнадзе.
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Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
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В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
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Снейдер: «В „Реале“ бутылка водки стала моим лучшим другом»
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По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
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По информации Роспотребнадзора на понедельник, 22 июня, за сутки у 141 человека подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама причастен к государственной измене, сообщив, что за его предвыборной кампанией в 2016 году велась слежка.
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Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
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Власти Петербурга ответили на письмо бизнесменов Путину
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С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
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Глушаков поздравил Месси с днем рождения
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.
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