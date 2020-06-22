Энергетика

SpeedMeSpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин

Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Средние розничные цены на бензин в России выросли

Экономика сегодня22 июня в 04:43

В России оценили рост цен на бензин

Lenta.ru22 июня в 07:47

Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%

ТАСС22 июня в 07:33

В России подорожал бензин на АЗС

Российская газета22 июня в 06:02

В Томской области снова выросли оптовые цены на бензин

Московский Комсомолецвчера в 07:38

Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

ФАН21 июня в 06:16

«Ситуация фантастическая»: россиян предупредили о росте цен на бензин

Рамблер21 июня в 02:48
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Здоровье

В Австралии власти штата просят помощи армии из-за вспышки Covid-19

Власти австралийского штата Виктория (столица — Мельбурн) обратились с просьбой о помощи к Министерству обороны Австралии и властям соседних регионов из-за вспышки коронавируса.
Евразия Daily 05:41
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Политика

На параде на Красной площади прошли иностранные военные

На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
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Армия и оружие

Авиапарад над северным Алешей

В Мурманске прошел авиапарад над мемориалом Защитникам Советского Заполярья. Пролет авиации открыл противолодочный вертолет Ка-27М.
ГТРК Мурман 04:30
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
3
Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20
5,4K
Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал людям, которые избежали заражения коронавирусом, несмотря на спад пандемии, соблюдать все меры предосторожности.
ТАСС 05:41
Шоу-бизнес

Бывший муж Эвелины Бледанс рассказал о совместной жизни

Александр рассказал, почему совместная жизнь с Эвелиной была такой счастливой.
ГЛАС.RU 05:02
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Здоровье

Минздрав Украины начал готовить новые больницы для заболевших COVID-19

На брифинге глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщил о том, что в министерстве уже началась усиленная работа по оборудованию новых медучреждений стационарного профиля в случае повышения уровня заболеваемости коронавирусом.
Live24 04:58
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
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Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
23
Политика

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости вчера в 02:14
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Футбол

Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА

Газета.Ru 05:59
Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
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Здоровье

За сутки в Прикамье выявлено 66 случаев заражения коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19.
Новый компаньон 22 июня в 03:45
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,6K
Здоровье

В Омске зафиксировали вспышку коронавируса в доме престарелых

Первые случаи инфекции, очень похожей на коронавирус, у постояльцев в "Нежинском геронтологическом центре" выявили еще 17 июня.
КП - Омск 05:20
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Политика

«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Кино

Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить

Ранее «Мойка78» писала о новых сериях «Ну, погоди!» и упоминала отказ Волка от курения.
Мойка78 21 июня в 20:59
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Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
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Кино

Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

CT news 04:59
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Энергетика

Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель

Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 22 июня в 02:06
19
Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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