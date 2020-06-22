Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Футбол
Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:41
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Вечером 23 июня сообщалось, что военные Сирии отразили воздушные атаки в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли двое сирийских военнослужащих.
Известия вчера в 18:15
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Авто
Volkswagen Arteon обновился и стал универсалом
Volkswagen Arteon Shooting Brake повторяет дизайн фастбека, но его багажник, естественно, больше и вмещает на 75 литров больше - до 1632 литров при сложенных задних сиденьях.
За рулем Кубань 02:43
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Футбол
Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер
Газета.Ru 10:50
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Космос
Топливный бак SpaceX Starship разорвало давлением во время тестов
Инженеры американской компании недавно оценили прочность корпуса топливного бака космического корабля, повышая постепенно давление.
Evo-rus.com 12:18
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Игры
Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба
Vevby.ru вчера в 13:49
Общество
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей
В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами
Во время трансляции Парада Победы в Москве впервые применили специальные эффекты.
Известия 12:18
Здоровье
На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Общество
Китай готовится к отключению от долларовых платежных систем
Подчеркивается, что вопрос касается Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS и Системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Evo-rus.com вчера в 12:00
Армия и оружие
Российская армия получила 35 тысяч новейших автоматов АК-12
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Политика
Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 22 июня в 05:34
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Футбол
Агент рассказал о вариантах продолжения карьеры Тугарева
Агент Александр Маньяков поделился мнением о будущем своего клиента Романа Тугарева.
ProstoProSport 08:16