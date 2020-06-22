Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ вчера в 17:56
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com вчера в 13:17
Общество
Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео
Lenta.ru вчера в 17:06
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Экономика
К Набиуллиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии
В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru 22 июня в 23:52
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Общество
Голливуд обвинили в недостаточной поддержке чернокожих
По мнению авторов письма, отсутствие истинной инклюзивности и институциональной поддержки чернокожих укрепили наследие превосходства белых в Голливуде и США в целом.
Профиль 00:37
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Санкт-Петербург, 23 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новый сольный альбом «Знак огня» выложил в сеть лидер группы «Аквариум» рок-музыкант Борис Гребенщиков.
REGNUM вчера в 08:55
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Суд признал бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева виновным в коррупции и приговорил его к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением всех ранее полученных государственных наград.
REGNUM вчера в 06:59
Политика
Медведчук заявил, что Киев препятствует посещению парада Победы
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на своей странице в Twitter заявил, что украинские власти препятствуют посещению делегацией депутатов парада Победы в Москве.
Газета.Ru вчера в 15:04
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову прокурор Михаил Резниченко предложил назначить наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 800 тысяч, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому — пяти лет заключения и 300 тысяч штрафа.
1rnd.ru 22 июня в 07:45
Происшествия
До четырех возросло число жертв землетрясения в Мексике
Число погибших при мощном землетрясении в штате Оахака на юге Мексики во вторник возросло до четырех человек.
ТАСС вчера в 17:30
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна 22 июня в 14:15
Общество
Путин предложил ввести налог для богатых россиян
Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.
62инфо вчера в 10:32
Авто
Стратегию развития меняет Infiniti
Японский автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития.
Тарантас Ньюс 00:01
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Футбол
«Сельта» предложила 6 миллионов евро за Смолова
Испанский клуб во вторник отправил предложение о покупке форварда за 6 миллионов евро, если команде удастся остаться в высшем дивизионе страны.
Спорт-Экспресс вчера в 18:35
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым
RuNews24.ru вчера в 06:00
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
В ПФР рассказали, что российские граждане могут рассчитывать на выгодный перечень услуг в пенсионном фонде только до конца текущего месяца, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 22 июня в 22:45
Происшествия
Под Саратовом после ДТП сбежали пассажиры машины
В результате ДТП пострадали трое человек, двое из которых сбежали.
Общественное мнение 01:00
Шоу-бизнес
Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж
Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru 22 июня в 16:43