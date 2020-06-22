Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.

В России на АЗС подорожал бензин

Общество Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин. 1

Общество В Москве за сутки выявили наименьшее с 8 апреля число случаев COVID-19 Прирост стал минимальным с 8 апреля — тогда в Москве выявили 660 случаев вируса. При этом число выздоровевших за сутки достигло 2020.

Происшествия Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 304

Политика Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму. 2,5K

Общество Американцам предрекли смертоносное лето Американские оружейные эксперты полагают, что нынешнее лето станет для США смертоносным, пишет 23 июня Associated Press. 1

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5K

Космос Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны. 2

Общество 7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Армия и оружие В Моздоке прошел воздушный парад Победы В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 20

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 493

Политика Онищенко назвал самое безопасное место в мире Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. 7

Энергетика Европе предсказали дефицит нефти Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. 10

Политика Нидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17 Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17. 250

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Общество В России прибавилось 7176 случаев коронавируса В России за последние сутки новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 7176 человек.

Футбол Вагнер Лав продолжит карьеру в «Кайрате» Форвард Вагнер Лав стал игроком «Кайрата». Об этом нападающий сообщил в своем «инстаграме». Ранее форвард играл за «Коринтианс».