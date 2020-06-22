Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Общество
В Москве за сутки выявили наименьшее с 8 апреля число случаев COVID-19
Прирост стал минимальным с 8 апреля — тогда в Москве выявили 660 случаев вируса. При этом число выздоровевших за сутки достигло 2020.
Известия 04:00
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Происшествия
Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко
Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
Народные новости 02:35
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Армия и оружие
Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе
Военное обозрение вчера в 09:50
Общество
В Брянске покажут прямую трансляцию марша Победы
Начнется прямая трансляция Марша Победы в 10.00.
Труд (Клинцовский район) вчера в 11:33
Политика
Захарова оценила заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском вчера в 20:35
Общество
Американцам предрекли смертоносное лето
Американские оружейные эксперты полагают, что нынешнее лето станет для США смертоносным, пишет 23 июня Associated Press.
Известия 00:07
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Космос
Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи
Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
Общество
7176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Армия и оружие
В Моздоке прошел воздушный парад Победы
В Моздоке прошел воздушный парад Победы. Над главной площадью города пролетели 4 борта МИ-24 и 4 борта МИ-8.
ГТРК Алания 03:21
Спорт
Матыцин ответил на вопрос об открытом письме легкоатлетов к Путину
RT на русском 03:50
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Финансы
Россияне стали возвращать валюту в банки
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация.
РИА Новости 03:47
Политика
Онищенко назвал самое безопасное место в мире
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Энергетика
Европе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
Lenta.ru вчера в 23:00
Политика
Нидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17.
Парламентская газета вчера в 08:26
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Футбол
Алькантара хочет перейти в «Ливерпуль»
Матч ТВ 03:43
Общество
В России прибавилось 7176 случаев коронавируса
В России за последние сутки новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 7176 человек.
FlashNord 03:46
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Футбол
Вагнер Лав продолжит карьеру в «Кайрате»
Форвард Вагнер Лав стал игроком «Кайрата». Об этом нападающий сообщил в своем «инстаграме». Ранее форвард играл за «Коринтианс».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:02
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57