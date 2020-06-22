Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль
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Российская газета 06:15
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Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес, удаленный за две желтых карточки в матче 27-го тура чемпионата Италии против «Брешии» (1:1), позволил себе богохульство.
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Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
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Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
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По данным источника, Huawei может представить новые смартфоны Mate 40 и новые смарт-часы в День образования КНР, который отмечается в Поднебесной 1 октября.
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"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве
Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
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Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
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