Энергетика
SpeedMeВ России на АЗС подорожал бензин
Согласно опубликованному исследованию рынка, розничные АЗС стали поднимать цены на топливо. Так, в период с 15 по 19 июня текущего года бензин марки АИ-92 увеличился в цене на 17 копеек, АИ-95 подорожал на 22 копейки, а дизельное топливо — на 7 копеек.
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Футбол
Виллиан и Педро продлили контракты с «Челси» до конца сезона
Пресс-служба "Челси" на официальном сайте сообщила о продлении контрактов с нападающим Педро и полузащитником Виллианом.
Soccer.ru 02:51
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru вчера в 18:00
Футбол
«Сельта» предложила за Смолова шесть миллионов евро
Руководство испанского футбольного клуба "Сельта" предложило московскому "Локомотиву" шесть миллионов евро за нападающего Федора Смолова.
Российская газета 01:29
Футбол
Реал Мадрид – Мальорка: прогноз Анатолия Парамонова на 24 июня 2020 года
24 июня в 23:00 по МСК Реал Мадрид принимает Мальорку на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках 31-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 07:14
Общество
На Красной площади начался военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10.00 на Красной площади в Москве.
РИА Новости 03:03
Футбол
Защитник и наставник «Фиорентины» дисквалифицированы за богохульство
Защитник «Фиорентины» Мартин Касерес и наставник команды Джузеппе Якини получили дисквалификации от дисциплинарного комитета Серии А. Об этом информирует издание Football-Italia.
Евро-футбол.ру 01:18
Футбол
«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн
Чемпионат вчера в 11:21
Футбол
Хацкевич: «Работаем над усилением состава „Ротора“ для Премьер-лиги»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к выступлению в РПЛ в следующем сезоне.
Sport24.ru 02:29
Футбол
Олег Шатов подписал предварительный контракт с «Рубином»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительный контракт с казанским «Рубином», передаёт Sport24.
78.ru 02:13
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Политика
Иностранные лидеры прибывают в Москву на парад Победы
Как заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле с понимание относятся к тому, что некоторые приглашенные лидеры государств не смогут прибыть на парад из-за вызванных коронавирусом ограничений.
ТАСС вчера в 15:15
Футбол
Экс-форвард ЦСКА Жо подал в суд на японский клуб
Экс-нападающий ЦСКА Жо намерен подать иск на «Нагоя Грампус», за который выступал с января 2018 года.
Спорт-Экспресс вчера в 23:20
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
CT news вчера в 04:33
Общество
Сталин приказал провести Парад Победы 24 июня
24 июня 1945 года на Красной площади в Москве пройдет парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:00
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль 22 июня в 07:18
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru 22 июня в 11:28
Футбол
Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса
Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные.
РИА Новости 02:54
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM вчера в 08:56
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
На Дворцовой площади начался парад Победы
В центре Петербурга началась церемония военного парада, приуроченного к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войны.
ЗакC.Ру 03:07
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед Кадыровым
На собрании в мэрии Гудермеса Кадыров объявил результаты вскрытия тела Умаевой.
RuNews24.ru 01:38
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова вчера в 18:11
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Кино
Самый популярный турецкий сериал сделал финал
Напомним, что Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com 00:07
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Футбол
Мощное интервью гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Здесь — все ответы
Семин кричал, что всегда будет на стороне игроков, я — что всегда буду на стороне клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Авто
Jeep попросил своих фанатов придумать элемент дизайна для новой модели
Шеф-дизайнер компании Jeep предложил поклонникам марки придумать элемент дизайна для новой модели.
Letnews.ru 21 июня в 11:09