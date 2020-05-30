Коронавирус
Gazeta.SPbВ России на борьбу с коронавирусом потратят 500 млрд рублей
Обо всем рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он отметил, что в общей сложности в России на борьбу с коронавирусом потратят 500 миллиардов рублей – это огромная сумма, с которой можно сравнить программу модернизации первичной медико-санитарной помощи.
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с чего всё началось
Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.ТАССвчера в 05:57
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