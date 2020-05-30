Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России на борьбу с коронавирусом потратят 500 млрд рублей

Обо всем рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут РИА Новости. Он отметил, что в общей сложности в России на борьбу с коронавирусом потратят 500 миллиардов рублей – это огромная сумма, с которой можно сравнить программу модернизации первичной медико-санитарной помощи.
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На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

Порядка 500 млрд рублей будет потрачено из бюджетов всех уровней на борьбу с новой коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко.
ТАССвчера в 05:57

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Мурашко: на борьбу с коронавирусом могут потратить 500 млрд рублей

RT на русскомвчера в 07:59

Мурашко заявил о планах потратить на борьбу с COVID-19 около ₽500 млрд

РБКвчера в 07:44

Россия пустит полтриллиона рублей на борьбу с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 06:52

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 06:50

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 06:44

Правительство выделит порядка 500 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Газета.Ruвчера в 06:18

На борьбу с коронавирусом в России потратят около 500 млрд рублей

ТАССвчера в 05:57
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Происшествия

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По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днём

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Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём Crew Dragon.
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

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Финансы

Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей

С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Общество

Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
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Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Ведомости 29 мая в 06:17
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Общество

В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных

SM News 29 мая в 09:50
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
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Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
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В новом видео участники «Кино» играют в студии, при этом мелькает и образ Виктора Цоя: на экранах телевизоров показывают его концертное исполнение этой песни.
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Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
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229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
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Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Общество

В первый класс начнут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы будут принимать детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья, и не старше восьми лет.
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Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

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Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

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Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

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Врач назвал группы риска по рассеянному склерозу

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом доктор медицинских наук Ян Власов перечислил категории людей, которые находятся в группе риска.
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Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Модель заметили при въезде на территорию Научно-технического центра «ВАЗа».
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Раскрыты нововведения в Windows 10 в 2021 году

Весной следующего года Microsoft должна выпустить Windows 10 21H1. На днях были раскрыты нововведения в операционной системе в 2021 году.
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Роскосмос выдвинул новую версию происхождения Луны

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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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