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REGNUM
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%).
РИА Новости20:16
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Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
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В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
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Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

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Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

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REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

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Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

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РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

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На карликовой планете Церера нашли подземный океан

В ходе недавнего исследования ученые проанализировали снимки Цереры в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом Dawn, который изучал карликовую планету между 2015 и 2018 годами, прежде чем у него закончилось топливо.
Ридус11 августа в 03:14
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения больницы в Чукотке в шутку предложил министрам здравоохранения и финансов Михаилу Мурашко и Антону Силуанову проверить зрение, передает РИА "Новости".
Газета.Ru05:25
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