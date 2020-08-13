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REGNUM
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
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Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
Neva.Today

В Петербурге во время пандемии стали регистрировать на 43% меньше ИП

Neva.Today00:24
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
Мойка78

Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих
Известия23:38
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Кузбассе за сутки скончались два пациента с коронавирусом

«Скончались два пациента: у мужчины 1954 года рождения из Новокузнецка на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни развилась двухсторонняя пневмония, у мужчины 1958 года рождения из Кемерова на фоне сахарного диабета II типа и ожирения развилась двухсторонняя пневмония», — говорится в сообщении.
REGNUM00:19
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Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ruвчера в 13:58

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Французская Liberation вышла с изображением Путина на обложке

Заголовок статьи явно соответствовал названию фильма Бонда 1997 года "Завтра никогда не умрет" с Пирсом Броснаном в главной роли, но на этом сходство заканчивалось, поскольку редакция газеты явно дает понять: они не считают Путина, а вместе с ним и Россию, спасителями человечества.
Pravda.Ru23:12
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