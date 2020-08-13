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REGNUM
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

В региональном аспекте больше других пострадали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, где падение числа регистраций новых компаний за полугодие составило 43,8-48,5%, а также Псковская область (минус 56,5%).
РИА Новости20:16
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В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

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Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

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Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
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Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

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REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

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Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

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РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

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