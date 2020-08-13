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REGNUM
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
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Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
Мойка78

Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

REGNUM21:45
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
27

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
24

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
1,1K

Лукашенко провел совещание по работе энергокомплекса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в четверг совещание по работе топливно-энергетического комплекса и заявил, что от надежности работы предприятий энергосистемы зависит национальная безопасность страны.
ТАСС04:04
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru03:34

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
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На карликовой планете Церера нашли подземный океан

В ходе недавнего исследования ученые проанализировали снимки Цереры в высоком разрешении, сделанные космическим аппаратом Dawn, который изучал карликовую планету между 2015 и 2018 годами, прежде чем у него закончилось топливо.
Ридус11 августа в 03:14
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Подачу воды на курортах Кубани могут ограничить

Уровень воды Краснодарского водохранилища в ближайшие дни может достичь минимального уровня, в связи с этим в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг02:21
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