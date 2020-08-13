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REGNUM
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

Москва, 13 августа 2020, 04:45 — REGNUM Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России по итогам полугодия 2020 года сократилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в исследовании компании Seldon, специализирующейся на разработке информационных систем.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

Число регистраций новых индивидуальных предпринимателей (ИП) в России за первое полугодие 2020 года сократилось примерно на треть из-за пандемии, подсчитала компания-разработчик информационных систем Seldon.
РИА Новости20:16
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Piter.tv

В Петербурге на фоне пандемии снизилось число новых регистраций ИП

Piter.tv01:18
Петербургский дневник

В Петербурге из-за пандемии резко сократилось число новых ИП

Петербургский дневник23:49
РБК

Эпидемия COVID-19 на треть сократила количество новых ИП в России

РБК21:22
Коммерсантъ

Seldon: число регистраций ИП за полугодие сократилось на треть

Коммерсантъ21:51
REGNUM

В России на фоне эпидемии снизилось число новых регистраций ИП

REGNUM21:45
Мойка78

Петербург вошел в число регионов России с наибольшим падением количества новых ИП

Мойка7822:15
РИА Новости

Исследование: пандемия резко сократила число новых ИП в России

РИА Новости20:16

МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»

«Мобильный ID» полезен в первую очередь для образовательных сервисов, интернет-магазинов, туроператоров и других ресурсов, которые подразумевают идентификацию клиента для оказания услуг.
В Городе Nвчера в 11:00
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В Челябинской области выявили 83 новых случая коронавируса

По информации ведомства за сутки, непосредственно от осложнений коронавируса скончалась 61-летняя женщина, у ещё двух пациенток инфекция была сопутствующим заболеванием: 82-летняя женщина (атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь); 78-летняя женщина (ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз).
74.ru02:14

Петербург и Москва внедрят единую систему оплаты проезда и парковок

Говоря об оплате парковки, собеседники «Фонтанки» в Смольном считают, что власти Петербурга могут перенять московскую платформу — столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему.
РБК Санкт-Петербург02:33
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Веснавчера в 10:40
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