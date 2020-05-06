Цена на аренду квартир в столице упала в среднем на 15% по данным сервиса "Яндекс.Недвижимость". Снижение арендных ставок на жилье наблюдается по всей России, однако больше всего такой тенденции подвержены города-миллионники, что является следствием пандемии коронавируса, объясняют эксперты.

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

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