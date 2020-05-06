Цена на аренду квартир в столице упала в среднем на 15% по данным сервиса "Яндекс.Недвижимость". Снижение арендных ставок на жилье наблюдается по всей России, однако больше всего такой тенденции подвержены города-миллионники, что является следствием пандемии коронавируса, объясняют эксперты.

В России на фоне пандемии снизились цены на аренду квартир

Происшествия Волгоградского чиновника заподозрили во взятке в 250 тысяч рублей Муниципальный служащий узнал, что 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, фермер незаконно использует для выращивания сельхозкультур, По данным следствия, замглавы города потребовал от предпринимателя систематически платить ему При этом подозреваемый заверил земляка, что это не взятка, а арендная плата, размер которой составляет 125 тысяч рублей в год.

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