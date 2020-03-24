Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

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В России почти на 32% выросли продажи презервативов

РЕН ТВ03:49

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37
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Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Здоровье

В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса

В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
МонаВиста 08:54
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Коммерсантъ 22 марта в 17:10
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Общество

Чехия украла гумпомощь, предназначенную для Италии

MOS.news 09:49
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Кино

Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте

Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Adindex.ru 09:28
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

ЦБ РФ использует коронавирус для продвижения безналичного оборота – версия

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что в действиях Банка России просматривается мотив обезналичить всю экономику РФ.
REGNUM 10:07
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Авто

На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис

Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
Live24 22 марта в 06:41
Авто

Эксперты рассказали, когда в Самаре резко взлетят цены на автомобили

Сегодня, 23 марта, выяснилось, что на складах самарских автодилеров почти закончились автомобили.
Pro Город Самара вчера в 10:26
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность группировки по продаже данных кредитных карт

Представители ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы лиц, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений.
RT на русском 09:03
Общество

Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза

Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка" .
ЗакC.Ру 06:56
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Экономика

Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»

Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренды и вести деятельность.
ADVIS.ru 04:17
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
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