Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

с чего всё началось

За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей.

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

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