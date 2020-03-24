Коронавирус
Эхо МосквыВ России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов
За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).РБКвчера в 17:37
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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»
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Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
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Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
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Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
ЦБ РФ использует коронавирус для продвижения безналичного оборота – версия
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин предположил, что в действиях Банка России просматривается мотив обезналичить всю экономику РФ.
Политика
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Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Авто
На отечественные автомобили заставит россиян пересесть кризис
Российские автовладельцы в скором времени начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром.
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ФСБ пресекла деятельность группировки по продаже данных кредитных карт
Представители ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность организованной группы лиц, которая занималась продажей краденых данных кредитных и расчётных карт российских и зарубежных финансовых учреждений.
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Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза
Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка" .
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
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Открытое письмо Михаила Гончарова, основателя и управляющего сети ресторанов «Теремок»
Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренды и вести деятельность.
Политика
Путин примет участие в экстренном саммите G20
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Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.