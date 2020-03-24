Коронавирус
МедиаПотокПродажи презервативов в России выросли на треть за неделю
Как сообщают эксперты, за 11-ю неделю нынешнего года в России было продано 589 000 упаковок презервативов, общая цена которых составила 161 миллион рублей. Стоит отметить, что показатели прошлого года заметно ниже и составили 477 000 упаковок, цена которых оказалась на отметке в 122 миллиона рублей.
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с чего всё началось
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).РБКвчера в 17:37
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