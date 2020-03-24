Коронавирус

МедиаПотокМедиаПотокПродажи презервативов в России выросли на треть за неделю

Как сообщают эксперты, за 11-ю неделю нынешнего года в России было продано 589 000 упаковок презервативов, общая цена которых составила 161 миллион рублей. Стоит отметить, что показатели прошлого года заметно ниже и составили 477 000 упаковок, цена которых оказалась на отметке в 122 миллиона рублей.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

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В России почти на 32% выросли продажи презервативов

РЕН ТВ03:49

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45
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Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

Собянин заявил, что реальной картины коронавируса никто не знает

Реальной картины распространения коронавирусной инфекции COVID-19 никто не знает.
RT на русском 08:53
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Здоровье

Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России

Российский доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:27
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Музыка

Фронтмен Little Big рассказал, чем занимается в самоизоляции

РИА Новости 10:19
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Общество

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса

В Свердловской области подтвердили четыре новых случая коронавируса Сейчас в регионе 13 заболевших.
Екатеринбург-ТВ 07:43
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru вчера в 08:10
Общество

Мэр Тамбова не может вернуться из Вьетнама из-за коронавируса

Мэр Тамбова Наталия Макаревич из-за коронавируса не может вернуться из Вьетнама, где отдыхает вместе с дочерью, написала глава города в Facebook.
Газета.Ru 09:13
Общество

Премьер Индии объявил режим полной изоляции

Нарендра Моди объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день.
НТВ 11:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Дефицит осадков прогнозируется в июне на западной и европейской части страны. Вильфанд рассказал и о бабьем лете.
Mockva.ru вчера в 11:20
Происшествия

Стало известно, где пятеро петербуржцев заразились коронавирусом

Остальные три пациента (двое 31-летних мужчин и 27-летняя женщина) заразились COVID-19 от петербурженки, у которой ранее подтвердили коронавирус.
Peterburg2.ru 11:16
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушение карантина

В Государственной Думе 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
RT на русском 09:50
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Известия 07:50
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников.
Вести.Ru 06:12
Технологии

Sony сократит интернет-трафик PlayStation 4 в Европе

Руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что компания сократит трафик PlayStation 4 в Европе.
Cyber.sports.ru 11:45
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины.
Российская газета 09:32
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Авто

Volkswagen временно приостановит производство автомобилей в России

В пресс-службе компании отметили, что речь идет о двух городах, где будет временно приостановлено производство автомобилей - Калуга и Нижний Новгород.
Piter.tv 11:11
Происшествия

В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса

Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
REGNUM 07:13
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