Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).

с чего всё началось

Как сообщают эксперты, за 11-ю неделю нынешнего года в России было продано 589 000 упаковок презервативов, общая цена которых составила 161 миллион рублей. Стоит отметить, что показатели прошлого года заметно ниже и составили 477 000 упаковок, цена которых оказалась на отметке в 122 миллиона рублей.

Продажи презервативов в России выросли на треть за неделю

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