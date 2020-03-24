Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей.
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с чего всё началось

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).
РБКвчера в 17:37

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В России почти на 32% выросли продажи презервативов

РЕН ТВ03:49

Продажи презервативов за неделю увеличились на 30% в России

Газета.Ruвчера в 18:09

В России подскочили продажи презервативов

Lenta.ruвчера в 20:08

В России резко выросли продажи презервативов

URA.Ruвчера в 19:00

В России почти на 32% выросли продажи презервативов

Ведомостивчера в 18:22

В России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов

Эхо Москвывчера в 23:45

В России за одну неделю на 30% выросли продажи презервативов

РБКвчера в 17:37
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Экономика

Собчак увидела признаки сумасшествия в действиях Центробанка

На действия регулятора, в которых ведущая увидела признаки сумасшествия, она пожаловалась в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Lenta.ru 11:02
Политика

Правительство поручило составить перечень аэропортов для рейсов из стран с коронавирусом

Минтрансу и Минобороны поручено представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, сообщает кабинет министров.
Взгляд.ру 11:45
Политика

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 11:40
Общество

Врачами назван частый симптом коронавируса

Новый симптом – потеря обоняния: полная (аносмия) или частичная (гипосмия), сообщает агентство ENT UK.
Портал Поиск 04:43
Здоровье

Отработать итальянский сценарий эпидемии призвал главврач в Коммунарке

Главный врач больницы №40 Денис Проценко призвал властей подготовиться к худшему сценарию с коронавирусом на примере Италии.
Live24 10:55
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.
Lenta.ru 08:37
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться в Marvel

Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
Родной город 02:03
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала об ощущениях от ухода из «Уральских пельменей»

РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину ужесточить ответственность за нарушение режима карантина и разработать меры, которые будут применяться во время распространения COVID-19.
Телеканал Санкт-Петербург 04:14
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Происшествия

Два десятка детей проверяют на коронавирус в Петербурге

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Петербурге рассказали о ситуации в Боткинской больнице, в которой на коронавирус проверяют пациентов со всего города.
АБН 11:52
Общество

Собянин предупредил о проблемах из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в России необходимо готовиться к проблемам из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:32
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Общество

Россиян из Египта вывезут самолетами авиакомпании «Белавиа»

Ранее сообщалось, что почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде.
Интерфакс 11:50
Общество

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.
РБК 08:14
Экономика

Акции «Норникеля» подорожали на фоне роста цен на палладий

В ходе торгов палладий вырос в цене почти на 10%, достигнув отметки в 1,7 тыс. долларов. Никель подорожал на 1,7%, до 11 тыс. долларов.
ГЛАС.RU 06:08
Происшествия

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Вести.Ru 06:07
Экономика

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым

Центробанк России рекомендует банкам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, чье положение ухудшилось из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Комсомольская правда 11:27
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ 10:35
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