Коронавирус
Эхо МосквыВ России на фоне пандемии выросли на треть продажи презервативов
За последнюю неделю жители страны купили почти 600 тысяч упаковок на 160 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитической компании DSM Group, подготовленных по запросу РБК (анализировались розничные продажи за первые 11 недель года и сравнивались с аналогичными данными за 2019 год).РБКвчера в 17:37
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Общество
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Футбол
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