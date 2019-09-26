Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

с чего всё началось

Таковы массовые проверки Росстандарта по итогам поверок качества топлива с начала этого года, сообщает газета «Известия». По результатам проверок, 81 из 920 проверенных АЗС продавала бензин и дизельное топливо, которое не соответствует стандартам качества.

В России на каждой двенадцатой заправке продают суррогатный бензин

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Экономика Медведев поручил проработать вопрос перехода на новую потребкорзину Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Происшествия Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту.

Наука Ученые назвали опасность чайных пакетиков Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Экономика Комиссия за эквайринг обогнала доход в шести регионах России В шести регионах России платежи за эквайринг превышают чистую прибыль предприятий (после уплаты налогов, аренды, зарплат сотрудникам и т.д.). Об этом говорится в исследовании общественной организации «Деловая Россия» (есть у «Известий»).

Армия и оружие Видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке появилось в Сети В сети публиковал кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Видео публикует телеканал "Звезда".

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Шоу-бизнес 55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Авто Suzuki выпустит дешевый паркетник Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.

Происшествия Самолет времен ВОВ нашли вместе с пилотом под Петербургом В Ленинградской области курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС России обнаружили военный самолет времен ВОВ.

Игры Naughty Dog рассказала о трёхчасовом демо The Last of Us: Part II Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось опробовать немногим журналистам.

Киберспорт Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.

Музыка Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Общество В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

Политика Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.