С марта 2020 года на лечение зараженных коронавирусом направили 40 млрд рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

В России на лечение пациентов с коронавирусом потратили 40 млрд рублей

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