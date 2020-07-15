Коронавирус

Полит.руПолит.руВ России на лечение пациентов с коронавирусом потратили 40 млрд рублей

С марта 2020 года на лечение зараженных коронавирусом направили 40 млрд рублей, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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На лечение зараженных коронавирусом потратили 40 млрд рублей

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