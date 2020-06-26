В сравнении с нынешним годом дотации из бюджета будут увеличены и вырастут на 992 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах трансферты бюджеты фонда запланированы на уровне по 4,3 триллиона рублей. Издание констатирует, что в 2021 году на ПФР приходится порядка 21 процента всех федеральных расходов.

В России на пенсии дополнительно направят более 4 трлн рублей

Происшествия Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам. 547

Общество Греф высказался о претензиях Михалкова Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон". 10

Наука Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни Меньше всех прожили мужчин с 38-м и 45-м размером ноги – от 67 до 69 лет и у женщин с 35-м и 42-м размером ноги – 68-69 лет. 119

Политика Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп. 317

Происшествия В Норильске остановлен сброс стоков с обогатительной фабрики в тундру В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с входящей в "Норникель" Талнахской обогатительной фабрики.

Общество ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле Гражданке России Яэль Ильински, которая живет в Израиле и которая сообщила журналистам, что смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции, грозит уголовное преследование по российским законам, предупредила секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

Общество Около 40 сотрудников МИД России переболели коронавирусом Несколько десятков сотрудников МИД России переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, один человек скончался, рассказал глава ведомства Сергей Лавров в интервью RT.

Общество В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев На сельскохозяйственных работах в Финляндии в этом году заняты лишь 104 россиянина и примерно девять тысяч украинцев, рассказала РИА Новости представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен. 1

Общество В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО Как стало известно из сообщения Российского союза автостраховщиков, 28 июня начала работу новая, полностью автоматизированная информационная система ОСАГО, позволяющая полноценно централизовать и хранить, а также обрабатывать весь объем данных о полисах. 7

Общество «Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара» Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос". 588

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 10

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. 107

Путешествия Резко вырос спрос на отдых в Сочи Российские туроператоры фиксируют резкий рост спроса на отдых в Сочи, который и дальше сохранит свою положительную динамику. 4

Баскетбол Американские футболистки расплакались во время гимна США, встав на колено в поддержку акции Black Lives Matter Большинство игроков обеих команд встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни черных важны»), что очень растрогало Эртц и Шорт, которые расплакались прямо на поле и находились в обнимку до конца гимна.

Транспорт Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов C 1 июля пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, перестают считаться работающими.