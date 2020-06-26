Финансы
Вечерний курьерВ России на пенсии дополнительно направят более 4 трлн рублей
В сравнении с нынешним годом дотации из бюджета будут увеличены и вырастут на 992 миллиарда рублей. В 2022 и 2023 годах трансферты бюджеты фонда запланированы на уровне по 4,3 триллиона рублей. Издание констатирует, что в 2021 году на ПФР приходится порядка 21 процента всех федеральных расходов.
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Эксперт раскритиковала повышение пенсионного возраста: дыра в бюджете ПФР увеличилась
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