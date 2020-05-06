Поступления налогов в Российской Федерации в апреле сократились на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова.

В России на треть сократились поступления налогов

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