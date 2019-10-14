Армия и оружие
RT на русскомВ России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву». Об этом заявил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ
Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Армия и оружие
NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов
По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание
Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Волгоградская правда вчера в 23:48
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие
Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе
Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 05:27
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Хоккей
Петр Чех о дебюте в хоккее: «Мечта осуществилась»
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебют в хоккее.
Sports.ru вчера в 22:51
Происшествия
В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину
7 канал Красноярск 04:46
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском вчера в 02:05
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости 01:36
Происшествия
Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии
В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Политика
Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии
14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба.
REGNUM 04:44
Музыка
Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет
МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".
Радио Sputnik 12 октября в 07:09