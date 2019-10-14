Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019» будут проведены 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, включая «Булаву» и «Синеву». Об этом заявил врио начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-майор Евгений Ильин.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Минобороны: учения «Гром-2019» не направлены против других государств

ТК Звезда05:57

Минобороны анонсировало учения с пусками крылатых и баллистических ракет

РБК04:43

Минобороны анонсировало пуски крылатых и баллистических ракет

Московский Комсомолец04:37

Россия проведет учения стратегических сил с 213 пусковыми установками РВСН

ТАСС04:20

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

RT на русском05:19

Россия проведет пуски крылатых и баллистических ракет в рамках учений

Известия04:26

Учения ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на российских полигонах

РИА Новости05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Армия и оружие

Глава Пентагона: американские войска попали в ловушку в Сирии

Наша версия 04:05
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.
ТАСС 01:52
Армия и оружие

NYT: Россия разбомбила четыре госпиталя в Сирии за 12 часов

По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
Snob.ru вчера в 14:15
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Общество

В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму

В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Единоборства

Боксер Дэй находится в крайне критическом состоянии после нокаута

Sport24.ru 03:58
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика

Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум

Газета.Ru 03:45
Происшествия

На станции метро «Выставочная» в Москве зафиксировали возгорание

Возгорание возникло в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филёвской линии московского метрополитена, станция закрыта на вход, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:58
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Волгоградская правда вчера в 23:48
Общество

В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте

Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Армия и оружие

Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

Украинское командование обвинило Народную милицию самопровоглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в срыве процесса разведения сил и средств в Донбассе.
Lenta.ru 03:50
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика

Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 05:27
Киберспорт

DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»

CyberSport.ru 06:00
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Экономика

Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски

Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Хоккей

Петр Чех о дебюте в хоккее: «Мечта осуществилась»

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех прокомментировал свой дебют в хоккее.
Sports.ru вчера в 22:51
Происшествия

В Красноярске сын экс-судьи с другом избили до смерти мужчину

7 канал Красноярск 04:46
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика

CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN.
Телеканал 360° 04:26
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском вчера в 02:05
Кино

Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла

Актуальные Новости 01:36
Происшествия

Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии

В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.
РБК 04:30
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском вчера в 05:38
Политика

Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии

14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба.
REGNUM 04:44
Музыка

Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет

МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".
Радио Sputnik 12 октября в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное