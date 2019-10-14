Россия проведет военные учения с 15 по 17 октября, в ходе которых военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет. Пуски проведут на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота, сообщили в понедельник, 14 октября, в Минобороны.

Минобороны запустит 16 крылатых и баллистических ракет в ходе учений

Общество Синоптики предупредили о предзимье в Москве В Москве с 17 октября ожидается значительное понижение температуры — на 5—6 градусов, это знаменует собой начало метеорологического сезона под названием предзимье.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.

Единоборства Американский боксер впал в кому после нокаута Вчерашний вечер бокса в Чикаго ознаменовался трагическим событием: американский боксер в тяжелом весе, Патрик Дей был в шестой раз нокаутирован своим соотечественником Чарльзом Конвеллом, после чего впал в кому.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Здоровье Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.

Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M30s вышел на российский рынок Новый смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор емкостью 6000 мАч, тройную основную камеру и 6,4-дюймовый безграничный U-экран с разрешением FHD+ Samsung Galaxy M30s получил функцию быстрой зарядки и одну из самых мощных батарей в линейке смартфонов Galaxy.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Общество Минздрав внес доработанную антитабачную концепцию в правительство Министерство здравоохранения на прошлой неделе представило правительству доработанную антитабачную концепцию, заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

Политика Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Футбол Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.