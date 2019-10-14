Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны запустит 16 крылатых и баллистических ракет в ходе учений

Россия проведет военные учения с 15 по 17 октября, в ходе которых военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет. Пуски проведут на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота, сообщили в понедельник, 14 октября, в Минобороны.
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Интерфакс06:18
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