В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

с чего всё началось

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Соответствующее указание Центробанка опубликовано на сайте регулятора.

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