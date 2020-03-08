Общество

РБКРБКВ России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

В России стал действовать новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Соответствующее указание Центробанка опубликовано на сайте регулятора.
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с чего всё началось

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Согласно указанию ЦБ, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
РИА Новости04:03

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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

ТАСС05:13

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Lenta.ru04:47

В России начал действовать «двойной» полис ОСАГО

РБК05:55
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Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
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Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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Женщины подрались из-за туалетной бумаги в Австралии

Две женщины подрались из-за туалетной бумаги в супермаркете в Южном Уэльсе, Австралия.
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В России выявили четыре новых случая коронавируса

В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
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Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свою рабочую поездку в Россию и возвращается на родину после выявления коронавируса нового типа в его стране.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
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Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
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Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом .
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Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень сложными переговоры с росийским лидером Владимиром Путиным, отметив, что прогресс в них есть.
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Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани

Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
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СМИ: жители сирийской деревни забросали камнями американскую колонну

Жители сирийской деревни аль-Кузлия, расположенной в провинции Хасеке, не пустили колонну американских войск, сообщила радиостанция Sham FM.
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Путин поздравил россиянок с 8 марта

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Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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«Кому достались пряники»: о срыве сделки ОПЕК

Выход России из сделки ОПЕК+ и заявление Саудовской Аравии по поводу увеличения добычи нефти прокомментировал на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.
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Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями

Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
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