Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
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Останутся только «Одноклассники»? Что случится с интернетом после 1 ноября

Екатеринбург Онлайн29 октября в 23:00

«Если попытаться изолировать Рунет, перестанет работать почти все»

Реальное время00:00

Вступил в силу закон о «суверенном рунете»

Коммерсантъвчера в 22:09

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

ТАССвчера в 17:08

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

РБКвчера в 17:00

Свежая голова

Российская газетавчера в 15:19

Эксперты рассказали о последствиях закона об устойчивом Рунете

РИА Новости01:40
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Происшествия

Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 00:06
Происшествия

В Томске иномарка наехала на пешеходов, один погиб

В результате массового ДТП на проспекте Фрунзе в Томске один человек погиб, пятеро пострадали.
Российская газета 01:48
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском вчера в 03:26
Общество

В Роскачестве оценили интернет-советы по проверке качества мяса

Эксперты Роскачества сделали подборку наиболее популярных в интернете советов по проверке качества продовольственных продуктов в домашних условиях.
REGNUM 01:35
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом

Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:34
Общество

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

РБК 30 октября в 03:43
Футбол

«Спартак» победил «Ростов» в Кубке России

В матче 1/8 финала Кубка России московский «Спартак» в родных стенах переиграл «Ростов» и обеспечил себе выход в четвертьфинал турнира.
Свободная Пресса вчера в 14:34
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика

Депутат Рады расплакалась во время заседания

Депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Анна Скороход расплакалась во время заседания украинского парламента из-за того, что парламентарии не поддержали её правки к законопроекту по анбалдингу украинской газотранспортной системы.
RT на русском 02:35
Происшествия

Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
Известия вчера в 17:23
Игры

PlayStation Now достигла миллиона подписчиков за пять лет

Абонентская база PlayStation Now в октябре выросла до более чем одного миллиона человек.
3DNews 02:45
Культура

На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева

Discover24 вчера в 03:21
Киберспорт

В Mortal Kombat 11 за полгода пролилось 60 млрд литров крови

Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Кино

HBO выпустит новый приквел к «Игре престолов»

Ранее стало известно, что телеканал HBO отменил выход другого приквела сериала.
Говорит Москва 30 октября в 00:14
Общество

Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже

Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Алла Пугачева разволновалась перед концертом в Минске

Алла Пугачева сильно разволновалась перед своим концертом в Минске. Певица не давала выступлений в столице Белоруссии свыше 10 лет.
OAnews 02:10
Культура

Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 вчера в 11:00
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия 30 октября в 19:26
Происшествия

В Чикаго выстрелили в собиравшую сладости на Хэллоуин девочку

Семилетнюю девочку ранили из огнестрельного оружия на улице в Чикаго, когда она с родителями собирала сладости на Хэллоуин.
Известия 00:52
Экономика

Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита газа из России

Потеря доходов от транзита российского газа приведет к потере 0,6% ВВП Украины в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.
РБК 02:39
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Политика

Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США

Ридус вчера в 19:53
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК 30 октября в 14:04
Экономика

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
РБК 00:00
Путешествия

Первая туристическая группа японцев прибыла на южные Курилы

Визит японцев на южные Курилы проходит в рамках договоренности глав России и Японии о совместной экономической деятельности на островах.
АСТВ 30 октября в 20:29
Политика

Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов

Известия вчера в 23:10
Здоровье

Глава Прикамья предостерег от срывов строительства медобъектов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года минстрой Прикамья заявил о расторжении договора с подрядчиком, занятым в строительстве детской поликлиники на ул. Шишкина 20 в Перми.
REGNUM 02:15
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