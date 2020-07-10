Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводят Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны, сообщили в военном ведомстве.

с чего всё началось

Второй группе добровольцев 13 июля введут второй компонент, что должно способствовать закреплению иммунитета, поясняет ведомство. Полученные данные, как отмечается, "свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19".

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

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