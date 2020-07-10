Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

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