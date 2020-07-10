Коронавирус
РИА НовостиВ России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые совместно ведут Национальный исследовательский центр имени Гамалеи и Минобороны России, сообщило военное ведомство.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Происшествия
Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней
По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
Интерфакс 00:59
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Культура
В сериале «Бэтвумен» главную роль сыграет бисексуальная афроамериканка
Шоураннеры сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль в шоу бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Культуромания 10:01
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
Глава Хабаровского края Фургал не признал вину в организации убийств
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство.
EastRussia 19:46
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Происшествия
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.
КП - Барнаул 22:01
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily 04:27
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
Экономика
Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд
Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
Политика
МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций
Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан.
РБК 15:58
Игры
Ubisoft раздаёт 7-дневный триал на Uplay+ с доступом к сотне игр
Перед началом конференции Ubisoft Forward французский издатель решил раздать 7-дневный триал на свою премиальную подписку Uplay+.
Игромания.ру вчера в 13:09
Общество
Калужская область вошла в десятку лидеров инвестрейтинга АСИ
Калужская область заняла восьмое место в инвестиционном рейтинге субъектов РФ, презентованном главой Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой на заседании наблюдательного совета АСИ, которое 9 июля провел президент РФ Владимир Путин.
Kaluga24.tv 10:07
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Общество
Два новых заместителя появились у главы РСТ Забайкалья
Начала карьеру в подведомственном РСТ Забайкальского края госучреждении «Центр экспертиз», с 2015 года является сотрудником РСТ Забайкальского края.
Чита.Ру 22:07
Экономика
ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро
ВТБ стал победителем конкурса на оказание услуг по организации приема банковских карт на инфраструктуре ГУП "Московский метрополитен" и ГУП "Мосгортранс", запросив на 3 млн рублей меньше, чем Сбербанк.
Интерфакс 08:34
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, накануне первые товарные паркетники появились в автосалонах официальных дилеров бренда по цене от 2,2 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу.
Новые автомобили 22:21
Экономика
Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке
Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно Постановлению Правительства РФ1: 12 млн. руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. руб. для остальных регионов.
ИА СИА-Пресс 04:27
Политика
США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности
США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Здоровье
206 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Иркутской области
206 случаев подтвердили за прошедшие сутки, сообщает 10 июля региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АиФ Иркутск 22:26
Футбол
«Урал» выиграл у «Динамо» впервые с 2017 года
Московский Комсомолец 14:01
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Экономика
Михаил Мишустин объявил о плане удвоения доли IT-сектора в ВВП
Михаил Мишустин объявил о плане удвоения доли IT-сектора в ВВП На совещании в Иннополисе премьер-министр Михаил Мишустин представил общие контуры разрабатываемой в правительстве новой программы господдержки IT, частью которой является налоговой маневр в этой отрасли.
Коммерсантъ 16:51
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 08:48
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости 10:40