с чего всё началось

8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым. Их продает московская транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Приобрести их можно в железнодорожных кассах и на сайте ГСЭ.

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

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