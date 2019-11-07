Транспорт
ИнтерфаксВ России началась продажа билетов на поезда в Крым
8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым. Их продает московская транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Приобрести их можно в железнодорожных кассах и на сайте ГСЭ.
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с чего всё началось
ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым "Гранд Сервис Экспресс" в пятницу открыла продажи билетов на пассажирские поезда на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба перевозчика.Интерфакс03:04
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