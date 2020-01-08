Общество

Новая ГубернияНовая ГубернияВ России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

Piter.tv07:30

Выход из замкнутого круга: новые налоговые льготы для физлиц

REGNUM06:10

Об имущественных налогах

Кузбасс08 января в 05:26

Новые налоговые льготы вступили в силу в России

Вечерняя Москва03:48

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Российская газета01:41

Какие налоговые льготы получат предпенсионеры в 2020 году?

Аргументы и Факты05:00

С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц

Глас Народа07 января в 01:08
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Политика

Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине

В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
РИА Новости 07:09
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Общество

В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом

Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.
Lenta.ru 07:30
Происшествия

В Уфе врачи спасли беременную с проникающим ранением в живот

ProUfu.ru 04:58
Происшествия

Российский лайнер совершил жесткую посадку в Анталье

РБК 06:43
Кино

«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Газета.Ru 06:25
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и приступили к прохождению трехдневного медицинского осмотра.
Sportbox.RU 05:47
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Политика

Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Ведомости вчера в 13:41
Политика

В Иране вскрыли чёрные ящики украинского «Боинга»

REGNUM 05:18
Происшествия

В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки

Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
РБК 04:49
Политика

Путин назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

ТВ Центр 07:24
Политика

Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
RT на русском 06:51
Здоровье

В Омске выявлен заболевший гонконгским гриппом

В одном случае человек заболел гриппом A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), в другом случае - гриппом В.
Новый Омск 01:10
Теннис

АТР Cup: Россия сыграет против сборной Сербии с Джоковичем

Определился соперник россиян в полуфинале проходящего в Австралии теннисного турнира АТР Cup.
ODDS.ru 01:15
Армия и оружие

На Украине задержали еще одного «свидетеля» по делу MH17

Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17.
Lenta.ru 06:54
Политика

Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Коммерсантъ вчера в 21:41
Общество

Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве

"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
РИА Новости 07:08
Общество

Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению

ТАСС вчера в 14:50
Армия и оружие

Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
РИА Новости 04:40
Технологии

Цукерберг рассказал, каким видит общество в ближайшее десятилетие

Газета.Ru 07:10
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Политика

Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве могут обсудить обострение отношений между США и Ираном.
Известия 06:29
Экономика

«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму

Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
РБК 07:21
Авто

Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9

Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Tvoe-avto.com вчера в 17:40
Финансы

Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Свободная Пресса 08 января в 04:27
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Происшествия

Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Известия 06:31
Общество

Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки

Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
РБК 07:16
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
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