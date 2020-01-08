Общество
Новая ГубернияВ России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров
С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В декабре 2018 года в Киеве состоялся поместный собор, на котором в результате слияния двух неканонических церквей (Украинской православной церкви Киевского патриархата во главе с Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви) была образована новая неканоническая структура, получившая название "Православная церковь Украины".
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Общество
В Армении отреагировали на заявление о запуске авиасообщения с Крымом
Ранее 10 января Черняк заявил, что уже весной состоится запуск регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Футбол
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и приступили к прохождению трехдневного медицинского осмотра.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли совершенное в 2010 году убийство девочки
Красноярские следователи раскрыли убийство 14-летней девушки, совершенное в 2010 году.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Здоровье
В Омске выявлен заболевший гонконгским гриппом
В одном случае человек заболел гриппом A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), в другом случае - гриппом В.
Теннис
АТР Cup: Россия сыграет против сборной Сербии с Джоковичем
Определился соперник россиян в полуфинале проходящего в Австралии теннисного турнира АТР Cup.
Армия и оружие
На Украине задержали еще одного «свидетеля» по делу MH17
Сотрудники пограничной службы Украины в рамках реализации оперативной информации задержали в Донбассе «свидетеля» по делу о крушении в регионе малайзийского «Боинга» рейса MH17.
Политика
Киев вновь направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Общество
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
"Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.
Армия и оружие
Bloomberg: США усилят военное присутствие в Тихоокеанском регионе
Вооруженные силы США собираются расширить усилия по противодействию Китаю, направив в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, способную проводить информационные, электронные, ракетные и кибероперации против Пекина, передает агентство Блумберг.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Политика
Названа возможная тема переговоров Путина и Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Москве могут обсудить обострение отношений между США и Ираном.
Экономика
«Нафтогаз» подаст новые иски к России по активам в Крыму
Украинская компания «Нафтогаз» подаст обновленные иски против России из-за убытков, вызванных потерей активов в Крыму, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко в интервью Liga.net.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествия
Скончался бывший солист группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов
Бывший солист группы «140 ударов в минуту», диджей Юрий Абрамов скончался 9 января.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.