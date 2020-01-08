С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.

В России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

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