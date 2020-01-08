Общество
Новая ГубернияВ России начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров
С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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Спорт
Никитина и Третьяков выиграли этап Кубка мира во Франции
Скелетонистка Елена Никитина стала победительницей четвертого этапа Кубка мира, который проходит во Франции на горнолыжном курорте Ла-Плань.
Политика
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера
Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Политика
Появилось видео возможного попадания ракеты в украинский Boeing
Политика
В ФРГ назвали возможную тему переговоров Меркель и Путина
Переговоры в рамках предстоящего визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву 11 января могут коснуться темы обострения отношений США и Ирана, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.
Футбол
Клопп о позиции Моуринью: «Думаю, он был вратарем. Погуглите, время есть. Полузащитник? Прости, Жозе»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп накануне матча с «Тоттенхэмом» признался, что не знает, на какой позиции играл возглавляющий лондонскую команду Жозе Моуринью.
Гаджеты
У Samsung Galaxy A51 появится новая версия
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Политика
Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»
Напомним, что слова Пушкова стали ответом на заявление главы «Оператора ГТС Украины», что Киев не будет получать порядка 450 миллионов долларов в год из-за запуска «Турецкого потока».
Происшествия
NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье
Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
Политика
Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Экономика
Белоруссия ввела налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Политика
Помпео заявил о возможной вине Ирана в крушении украинского самолёта
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что украинский лайнер, потерпевший крушение в Тегеране, вероятно, был сбит иранской ракетой.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Политика
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением поместного собора, которое стало основанием для регистрации так называемой Православной церкви Украины, сообщила пресс-служба его церковной структуры.
Общество
Бизнесмена арестовали за взятку замминистра в $10 тыс. и бутылку водки
Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Политика
Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Марком Эспером по телефону ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает МО РФ.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на шестом этапе "Дакара", проходящего в Саудовской Аравии, в классе грузовиков.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.