Общество

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С 1 января в России начали действовать новые правила налогообложения имущества физических лиц.
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В РФ начали действовать новые налоговые льготы для предпенсионеров

Piter.tv07:30

Выход из замкнутого круга: новые налоговые льготы для физлиц

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Какие налоговые льготы получат предпенсионеры в 2020 году?

Аргументы и Факты05:00

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Вечерняя Москва03:48

В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан

Российская газета01:41

Об имущественных налогах

Кузбасс08 января в 05:26

С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц

Глас Народа07 января в 01:08
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
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Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
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В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

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На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Пушков прокомментировал слова Киева о потерях из-за «Турецкого потока»

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iReactor вчера в 11:59
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NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
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Замсекретаря Совбеза РФ Нургалиев прибыл в Абхазию

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев прибыл в столицу Абхазии город Сухум в связи с беспорядками в Республике.
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Следствие считает, что мужчина пытался дать взятку — $10 тыс. и бутылку водки «Белуга» — заместителю главы Минтранса Владимиру Токареву.
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
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США ужесточили санкции против Ирана

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